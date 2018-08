Sipilä kommentoi Soinin aborttikannanottoa: Jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi ulkoministeri Timo Soinin (sin.) blogissaan tekemää abortinvastaista kannanottoa sanomalla, että jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä.

Sipilän mukaan asiasta on keskusteltu jo touko-kesäkuun vaihteessa. Hän sanoo, että hallituksen linja on selvä ja se on kaikille selvä. Sipilä kommentoi tapausta tänään tiedotusvälineille Helsingissä Viron juhlavuoteen liittyvässä pyöräilytapahtumassa.

Soini iloitsi torstaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa Argentiinan senaatin päätöksestä hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin maassa.

STT

