Sipoon epäilty murhamies ampui poliisia oven läpi ”kiväärityyppisellä” aseella – poliisi tutkii myös teossa mahdollisesti käytettyä sadeviittaa

Sipoon epäilty murhamies ampui poliisia torstaina oven läpi kiväärityyppisellä aseella, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisista.

– En lähde sitä tarkemmin kommentoimaan. Poliisi tutkii edelleen sitä, onko henkirikos tehty jollakin epäillyn aseista. Rikostekninen laboratorio vertaa löydettyjä luoteja aseeseen, Minkkinen sanoo.

Epäilty oli aktiivinen reserviläinen, ja hänellä oli lupa useisiin aseisiin.

Epäilty ampui viime torstaina kolme laukausta kohti poliiseja oven läpi, kun poliisi yritti ottaa häntä kiinni huoneistosta, jossa hän asui Helsingin keskustassa. Kyseessä oli Minkkisen mukaan läheltä piti -tilanne.

– Aika lähellä se oli, onneksi (poliisi) oli hyvin sijoittunut tilanteessa.

Poliisi tutkii tapausta tältä osin myös murhan yrityksenä. Tilanne päättyi, kun mies teki itsemurhan.

Kun STT kävi paikalla miehen asunnon ulkopuolella perjantaina, rappukäytävästä löytyi kranaatin sokalta vaikuttava esine. Minkkinen ei kuitenkaan kommentoi sitä, käyttikö poliisi tilanteessa esimerkiksi savukranaattia.

Poliisi löysi asunnosta muun muassa sidontatarvikkeita.

– Tutkimukset ovat vielä kesken, mutta sidontatarvikkeita on löytynyt muun muassa. Sellaisia samantyyppisiä, mitä on teossa käytetty. Meillä on myös tutkimuksessa mahdollinen teossa käytetty sadeviitta, mutta mistä se on löytynyt, niin siitä en kerro vielä tässä vaiheessa.

Sipoon henkirikos tehtiin poliisin mukaan Söderkullassa 23. heinäkuuta ja poliisi sai ilmoituksen asunnosta löytyneestä kuolleesta miehestä seuraavana päivänä. Rikos tapahtui omakotitalossa, jossa uhri asui. Poliisi etsi teon jälkeen sadeviittaan pukeutunutta miestä.

Minkkinen kertoi sidontavälineiden löytymisestä aiemmin tänään Iltalehdelle.

Epäilty oli lähettänyt pettyneen sähköpostin, jossa mainitsi uhrin

Minkkinen kertoo, että poliisi sai eläkevakuutusyhtiössä työskennelleeltä henkilöltä sähköpostin, joka johti siihen, että poliisi kiinnostui 34-vuotiaasta epäillystä. Uran sijoitusalan johtajana tehnyt 49-vuotias uhri oli toiminut salkunhoitajana toimineen epäillyn esimiehenä yhtiössä, kunnes epäilty irtisanoutui itse yhtiön palveluksesta helmikuussa 2016. Viestistä kertoi tänään aiemmin Ilta-Sanomat.

– Ei se ollut mikään dramaattinen viesti. Se oli hyvin maltillinen. Siitä kävi ilmi, että ketä syytettiin lähdöstä. Siinä pidettiin uhria syynä hänen lähtöönsä Ilmariselta, Minkkinen sanoo.

Poliisin tutkinta on jatkunut epäillyn kuolemaan johtaneen torstaisen operaation jälkeen materiaalin koostamisella.

– Kiirevaihe on takana. Nyt pyritään saamaan materiaali sellaiseen muotoon, pakkokeinoja, pöytäkirjoja ja tiedusteluja on valtava määrä. Sen laittamisessa järjestykseen on hommaa. Puheluja ja tiedusteluja soitellaan edelleenkin tähän liittyen.

