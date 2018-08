Sokeri on lähes karkotettu päiväkodeista – karkkeja karsastetaan ja välipalat ovat vähäsokerisia

Makeiset ja paljon sokeria sisältävät välipalat eivät ole enää tervetulleita useimpiin suomalaisiin päiväkoteihin, kertovat viranomaiset ja päiväkotien johtajat STT:lle. Muun muassa Jyväskylässä, Oulussa, Päijät-Hämeen kunnissa ja Helsingissä sokeria on pyritty vähentämään lasten ruokavaliosta jo useiden vuosien ajan.

Helsingin kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti sokerin vähentämiseen erityisesti viime vuosina, kertoo kaupungin varhaiskasvatuksen ruokapalveluista vastaava Erja Suokas.

– Olemme vuosien aikana tehneet päiväkotien ruokapöydässä sellaiset muutokset, että välipalavalikoimassa ei ole enää makeutettuja jogurtteja vaan luonnonjogurttia sekä marja- ja hedelmäsosetta hillon sijasta. Kokonaan sokeri ei ole pois, mutta määrät ovat alle ravintosuositusten, Suokas sanoo.

Myös syntymäpäivät vietetään usein ilman makeisia ja muita sokeriherkkuja.

Omaa leivontaa tuontiherkkujen sijasta

Jyväskylässä Liinalammin alueen päiväkodeissa syödään makeisten sijasta mieluummin lasten ja työntekijöiden itse leipomia herkkuja tai harrastetaan muuta lasten ehdottamaa tekemistä, kertoo päiväkotien johtaja Minna Pajala.

– Omalla päiväkotialueellani ei ole varsinaista kieltoa, ettei saisi tuoda makeisia, mutta toki vanhempien kanssa jutellaan siitä, kuinka syntymäpäiviä juhlitaan. Lapset miettivät mitä tarjoilla ja leipovat yhdessä esimerkiksi muffinsseja.

Sokeria vähentävään linjaan on pyritty myös yksityisissä päiväkodeissa. Suomen suurimman valtakunnallisen päiväkotiketju Touhulan perustajan ja varhaiskasvatusjohtajan Sirpa Turves-Mankilan mukaan makeita välipaloja on vähennetty kautta linjan.

– Pyrimme välttämään turhaa sokeria päiväkodeissa. Meillä välipalalistat on pantu kokonaan uusiksi siten, että vältetään makeita välipaloja. Esimerkiksi jos on kiisseliä, olemme yhteistyökumppanin keittiössä muuttaneet reseptejä siten, että sokeri korvataan marjojen aidolla maulla, Turves-Mankila kertoo.

STT

