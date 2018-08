Someron jäähalli avaa ovensa jäähdyttelijöille

Someron jäähalli TPE Spirit Areena (Joensuuntie 51) avaa hellepäivinä ovensa ikäihmisille ja kaikille muillekin helteestä kärsiville. Kaikki halukkaat voivat mennä jäädyttelemään jäähallin katsomoon arkisin klo 11–16 välisinä aikana.

– Säkylän jäähalli laittoi tällaisen ilmoituksen ensin, ja sitten ajattelimme mekin. Eihän tästä koidu meille mitään kustannuksia, sanoo toiminnanjohtaja Teemu Heinonen.

Someron jäähalli avasi ovet jäähdyttelijöille ensimmäisen kerran tiistaina, jolloin se ilmoitti asiasta myös Facebookissa. Yleisöltä alkoi heti tulla positiivista palautetta.

– Kun nyt vain sitten ihmiset käyttäisivät tätä mahdollisuutta hyödyksi. Jäähallimme katsomoon on pyörätuolillakin helppo mennä. Siellä on myös katseltavaa, sillä hallilla on torstaista lauantaihin taitoluisteluleiri. Tänään keskiviikkona siellä on junnujen jääkiekkoleiri, Heinonen kertoo.

Someron jäähallin katsomoon pääsee arkisin hellepäivinä. Viikonlopusta Heinonen ei osaa vielä sanoa.