Sosiaali- ja terveysministeri Saarikko: Alkoholin etämyyntisäännöksiin saatava selvyys

Sosiaali- ja terveysministeri Annika Saarikko (kesk.) perustelee blogissaan alkoholin etämyyntiin kaavailtua lakimuutosta sillä, että säännöksiin on saatava selvyyttä.

EU-komissiolle tiedoksi lähetetty lainsäädäntöluonnos kieltäisi alkoholin rajat ylittävän etämyynnin Suomeen. Etämyynnillä tosin tarkoitettaisiin luonnoksen mukaan vain tilanteita, joissa myyjä järjestää tuotteiden kuljetuksen suoraan tai välillisesti ja hoitaa verojen maksun. Etäostaminen sen sijaan olisi edelleen sallittua siten, että ostaja järjestää kuljetuksen itse ja maksaa verot.

– Tällaista nettiostamista ei ole suunniteltu missään vaiheessa kiellettäväksi. Sen sijaan tarkoituksena on luoda niin kotimaisille kuin ulkomaisille toimijoille yhtenäiset pelisäännöt, joiden avulla esimerkiksi netin kautta ulkomailta tehdyistä alkoholiostoista maksetaan verot ja hoidetaan velvoitteet kuten laki edellyttää, Saarikko toteaa.

Laki on tarkoitus lähettää lausuntokierroksella alkusyksystä ja antaa hallituksen esitys eduskunnalle myöhemmin syksyllä.

KKO: Kuljetuksen järjestävä myyjä tarvitsee myyntipaikan Suomessa

Korkein oikeus katsoi kesäkuun lopussa antamassaan ratkaisussa, että Virosta Suomeen alkoholia vuonna 2009 asiakkailleen myynyt ja toimittanut mies toimi lainvastaisesti. Koska myyjä muun muassa kuljetti alkoholijuomat ja luovutti ne ostajalle Suomessa, KKO katsoi, että kyse oli alkoholijuomien vähittäismyynnistä Suomessa. Tuomion perusteena oli muun muassa se, että suomalainen alkoholin vähittäismyyntilupajärjestelmä edellyttää vähittäismyyntilupaa ja lupaviranomaisen hyväksymää myyntipaikkaa myös miedoille juomille. Kotiinkuljetuksia tehneellä miehellä tällaista lupaa saati paikkaa ei ollut, sillä hän katsoi että kaupat tapahtuivat Virossa.

Vaikka vuoden 2009 tapahtumiin sovelletaan lähtökohtaisesti jo uudella alkoholilailla kumottua vanhaa alkoholilakia, KKO viittasi myös uuteen alkoholilakiin. Sen mukaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain luovuttamalla niitä hyväksytyssä vähittäismyyntipaikassa, jossa viranomainen kykenee valvomaan myyntiä tehokkaasti.

Koska etämyynnistä ei ole tällä hetkellä selkeää lakia, KKO:n päätös perustuu lakien ja niiden esitöiden laajempaan tarkasteluun ja lain tulkintaan.

Kokoomus vastustaa etämyyntikiellon kirjaamista lakiin

Hallituspuolue kokoomus ei tule muun muassa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan seisomaan suunnitellun lain takana. Wallinheimo totesi maanantaina STT:lle seuraavasti:

– Me ei olla koskaan kuitattu sitä, eikä varmasti tulla kuittaamaan, että etämyynti kiellettäisiin.

Keskusta sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat olleet eri linjoilla. Saarikko perustelee lainsäädäntöluonnosta sillä, että nyt vain kirjattaisiin selvemmin lakiin se, miten lakia tälläkin hetkellä jo sovelletaan.

– Säännökset tulisi kirjoittaa siten, että sekä ulkomaalaiset verkkokaupat että suomalaiset kuluttajat tietäisivät, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua. Samalla laissa tulee vahvistaa selkeä periaate siitä, että kuluttajat saavat jatkossakin tilata alkoholijuomia ulkomailta – kaikille samoilla säännöillä ja verot maksaen, Saarikko sanoo blogissaan.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/nauttiminen-sallittu-kun-saannot-ovat-yhdenvertaiset-ja-verot-maksetaan

STT

Kuvat: