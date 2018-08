Sosiaali- ja terveysvaliokunta palasi sote-uudistuksen äärelle, työmäärä vielä valtava

Sote-uudistuksen käsittely on jatkunut kesätauon jälkeen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei kokouksen alkaessa kommentoinut aikatauluasioita tai muutakaan.

– Palataan myöhemmin asiaan, Kiuru huikkasi kokoukseen mennessään.

Valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen sanoi palaavansa soten äärelle hyvissä tunnelmissa.

– Tavoite on, että syyskuussa saadaan eteenpäin, jotta tavoiteaikataulussa pysytään, Heikkinen sanoi.

Valiokunnalla on vielä paljon työtä sen tehdessä sote-esitykseen muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta.

Nyt valiokunta on saanut työn pohjaksi hallituksen uusimman vastineen, jossa keskeinen muutos on uudistuksen voimaantulon lykkääntyminen vuoden 2020 alusta vuoden 2021 alkuun.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen ei osannut tässä vaiheessa arvioida, onko valiokunnan mahdollista saada työnsä valmiiksi syyskuussa.

– Hyvin vaikea arvioida. Edelleen on isoja kysymyksiä paljon auki, mihin odotetaan vastauksia ministeriöstä.

Tauolle jäätiin riitaisissa tunnelmissa

Valiokunta jäi heinäkuussa kesätauolle riitaisissa tunnelmissa, kun valiokunnan keskustalaiset jäsenet kantelivat puheenjohtaja Kiurun toiminnasta puhemiesneuvostolle. Kantelun allekirjoitti myös sinisten Vesa-Matti Saarakkala.

Kantelun allekirjoittajat olivat huolissaan valiokunnan toimintakyvystä. Heidän mukaansa Kiuru on käyttänyt puheenjohtajuutta ”oppositiopolitiikan välineenä” ja viivyttänyt tarpeettomasti valiokunnan työtä.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) arvioi heinäkuussa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaisten jäsenten ja Saarakkalan poikkeuksellinen kirjelmä tuskin aiheuttaa suuria mullistuksia. Risikko muistutti, että valiokunnat ovat autonomisia eikä puhemiesneuvosto voi vaikuttaa niiden toiminnan sisältöön tai aikatauluun.

Risikon mukaan puhemiesneuvosto käsittelee kirjelmää syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan syyskuun 4. päivänä.

Edessä työntäyteinen syksy

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on edessään työntäyteinen syksy, sillä hallitus haluaa saada sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait valmiiksi tämän vuoden puolella.

Hallitus esitti viime viikolla, että maakuntauudistukseen liittyvät maakuntavaalit järjestettäisiin ensi toukokuun lopulla yhtä aikaa eurovaalien kanssa.

Oikeuskanslerinviraston mukaan sote- ja maakuntalakien voimaantulosta ensimmäisiin maakuntavaaleihin on oltava vähintään noin puoli vuotta, jotta vaalit voidaan käydä asianmukaisesti.

Kiuru arvioi heinäkuussa Uutissuomalaisen haastattelussa, ettei sote-esitys etene eduskunnan äänestykseen. Hän sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan saavan kyllä työnsä tehtyä, mutta ennakoi esityksen pysähtyvän perustuslakivaliokuntaan.

Kiuru perusteli näkemystään uudistuksen heikolla valmistelulla ja aikatauluongelmilla.

STT

