Soul-legenda Aretha Franklin on vakavasti sairas, kertovat yhdysvaltalaismediat. 76-vuotias Franklin on sairaalassa Detroitissa eikä halua, että hänen tilastaan tiedotetaan julkisesti.

Lähteiden mukaan Franklinin perhe ja ystävät ovat hänen tukenaan. He ovat pyytäneet ihmisiä rukoilemaan Franklin puolesta.

Aretha Franklinin tunnetuimpia kappaleita ovat Respect ja I Say a Little Prayer.

STT