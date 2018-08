Suhdannekäänne jo näkyvissä

Suomen taloudessa on mennyt lujaa, ja finanssialan ennustuslaitokset ovat päivittäneet kasvuarvioitaan ylöspäin. Pitkän taantuman jälkeen talouden hyvä vire on tuonut elinvoimaa ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Uusimmat tiedot kertovat, että kasvukausi uhkaa jäädä lyhyeksi. Monet merkit viittaavat suhdannekäänteen odottavan jo nurkan takana.

Euroopasta on kantautunut huolestuttavia signaaleja, kun Saksan teollisuuden tilausten määrä pieneni kesäkuussa. Yhtenä merkittävänä syynä pidetään kauppasotaa ja uhkaa sen mahdollisesta laajenemisesta.

Suhdanteiden muutos huolestuttaa myös Suomessa. Teknologiateollisuus julkisti oman katsauksensa, jonka mukaan alan yritysten tilanne on tällä hetkellä hyvä. Yritysten liikevaihto kasvoi neljän ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tulevaan kehitykseen ala sen sijaan katsoo hieman huolestuneena.

Teknologiateollisuuden uusissa tarjouspyynnöissä on havaittu käänne heikompaan, ja syksyn uusien tilausten arvioidaan jäävän alemmalle tasolle kuin alkuvuodesta.

Samanlaista viestiä on saatu myös teollisuudesta, jossa investoinnit ovat alkaneet supistua.

Kaupan liitto arvioi, että vähittäiskauppa kasvaa vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna kasvu hidastuu.

Talouden epävarmuus on heijastunut myös pörssiyhtiöiden osakekursseihin. Pörssiyhtiöt ovat takoneet hyviä tuloksia, mutta sijoittajien odotukset ovat olleet vielä suurempia, ja osakekurssit ovat olleet laskusuunnassa. Tosin pörssikurssien liikehdintä kuuluu normaalistikin kesän ilmiöihin.

Mihinkään jyrkkään talouden alamäkeen ennusmerkit eivät viittaa. Kasvuvauhti kuitenkin hiipuu, joten siihen on hyvä valmistautua. Ikäviä yllätyksiä voi tulla maailmalta, jos yritykset lopettavat investointejaan.

Suomen mahdollisuuksia parantavat maltilliset palkankorotukset. Myös tuottavuutta on pystytty parantamaan. Vientivetoinen maa menestyy vain, jos sen kilpailukyky on kunnossa.