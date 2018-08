Ojala tuupertui ja keskeytti 50 kilometrin kävelyssä

Suomen Aleksi Ojala on keskeyttänyt miesten 50 kilometrin kävelykilpailun Berliinissä järjestettävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa. Ojala tuupertui asfaltin pintaan kilpailun puolivälin tienoilla ja joutui keskeyttämään. Ylen lähetyksen mukaan Ojala vietiin sairaalaan tiputukseen nestevajeen vuoksi.

Veli-Matti ”Aku” Partanen on kilpailussa mitalitaistelussa. Jarkko Kinnunen on jäänyt kärjestä kaksi minuuttia.

Naisten 50 kilometrin kilpailussa Tiia Kuikka on kärkikymmenikössä.

Lehikoinen jäi 400 metrin aitajuoksun alkueriin

Suomen Viivi Lehikoinen on sijoittunut alkueränsä viidenneksi yleisurheilun EM-kilpailujen naisten 400 metrin aitajuoksussa. Lehikoinen, 18, karsiutui välieristä ajalla 58,43. Hänen ennätyksensä on 56,49.

Lehikoisen alkuerän nopein oli kilpailuoikeuden saaneita venäläisiä urheilijoita edustava Vera Rudakova, joka kellotti ajan 56,24.

Mäkitörmä jäi yli metrin kuulan loppukilpailupaikasta

Suomalaiskuulantyöntäjä Senja Mäkitörmä on karsiutunut naisten kuulantyönnön loppukilpailusta yleisurheilun EM-kilpailuissa Berliinissä. Mäkitörmä työnsi karsinnan ensimmäisellä yrityksellään 16,04 ja jäi karsinnan 20:nneksi.

Kalevan kisoissa ennätyksensä 16,95 työntäneen Mäkitörmän olisi pitänyt venyä yli ennätyksensä päästäkseen loppukilpailuun. Mäkitörmä onnistui tiistaina vain ensimmäisellä yrityksellään, jolla hän tuuppasi kuulan 16,04 metriin. Toinen kaari tuupertui 15,50 metriin. Kolmas oli yliastuttu.

– Ensimmäinen työntö oli rento, mutta siinä ei ollut tarpeeksi paukkuja, Mäkitörmä kertoi.

– Sen jälkeen työntöihin taisi tulla yliyrittämistä. Niin sen voi sanoa.

Mäkitörmä kilpaili uransa ensimmäisissä arvokisoissa.

Loppukilpailupaikkaan olisi tarvittu tulos 17,17. Karsinnan paras oli Saksan Christina Schwanitz, joka tuuppasi 18,83.

STT

Kuvat: