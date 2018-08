Suomalaisuimareilla ennakkoon vahvoja matkoja EM-altaassa

Mimosa Jallow kilpailee tänään päälajissaan 50 metrin selkäuinnissa Glasgow’n EM-uinneissa. Matkan alkuerät uidaan kello 12.17 Suomen aikaa ja välierät iltasessiossa kello 19.49.

EM-altaassa ui lauantaina yhdeksän suomalaista. Toinen vahva suomalaislaji on naisten 100 metrin rintauinti, jossa Ida Hulkko, Veera Kivirinta ja Jenna Laukkanen tavoittelevat jatkopaikkaa. Alkuerät ovat kello 11.50 ja välierät kello 19.31. Laukkasen ohjelmassa on myös 50 metrin selkäuinti.

Ari-Pekka Liukkonen kisaa EM-altaan ensimmäisen vapaauintinsa 100 metrillä. Se avaa kisapäivän kello 11.30 Suomen aikaa, ja välierät ovat kello 19.24. Liukkosen päämatka on 50 metrin vapaauinti.

STT

Kuvat: