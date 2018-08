Suomi kohtaa olympiavoittaja USA:n naisten MM-kiekon avauksessa

Suomi avaa jääkiekon naisten MM-kotikisat kohtaamalla hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat. Ottelu pelataan Espoossa kisojen avauspäivänä 4. huhtikuuta.

Yhdysvaltain joukkue on kovin mahdollinen vastus, sillä se on myös olympiavoittaja viime talvelta. Suomi oli Pyeongchangin olympialaisissa pronssilla.

Suomen muut vastustajat MM-alkulohkossa ovat Venäjä 6. huhtikuuta, Sveitsi 8. huhtikuuta ja Kanada 9. huhtikuuta.

Suomi ja muut A-lohkossa pelaavat maat etenevät suoraan 11. huhtikuuta pelattaviin puolivälieriin, joihin selviytyy myös kolme joukkuetta B-lohkosta. MM-kisojen välierät pelataan lauantaina 13. huhtikuuta ja mitalipelit sunnuntaina 14. huhtikuuta.

MM-kisojen logon on suunnitellut maajoukkuehyökkääjä Michelle Karvinen, joka on pelaamisen ohella opiskellut graafista suunnittelua.

– On huikea juttu saada suunnitella logo oman lajinsa MM-kisoille samalla, kun valmistaudun kisoihin pelaajana, Karvinen kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Logo kunnioittaa pelejään kotikisakaudella jatkavaa Riikka Välilää. Hänen pelinumeronsa 13 heijastuu logossa pelaajahahmon selkään.

