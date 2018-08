Susijengissä on vahva edustus Vilppaasta – Kantonen uutena mukana

Syksyn MM-jatkokarsintaotteluihin valmistautuvassa Suomen miesten koripallomaajoukkueessa on vahva salolaisedustus. Päävalmentaja Henrik Dettmannin nimeämässä 27 pelaajan ryhmässä on lukuisia nykyisiä ja entisiä Vilppaan pelaajia.

Nykyisistä Vilppaan pelaajista mukana on maajoukkuetulokas Henri Kantonen, Juho Nenonen sekä toista sataa ottelua Susijengissä pelannut Mikko Koivisto. Lisäksi mukana on edelliset kaksi kautta Vilppaassa pelannut ja ensi kaudeksi Katajaan siirtyvä Matias Ojala. Lisäksi Vilppaan kasvatti, Espanjan kakkostasolla jatkava Roope Ahonen on edelleen mukana listalla.

Suomi kohtaa ennen MM-jatkokarsinnan alkua Espoossa pelattavissa harjoitusotteluissa Latvian ja Liettuan ja matkustaa kenraaliharjoitusotteluun Latvian vieraaksi. MM-jatkokarsinta alkaa 13. syyskuuta Bosnia-Hertsegovinaa vastaan Espoossa ja jatkuu 16. syyskuuta Ranskan vieraana Montpellierissä.

Lue lisää Susijengistä ja Henri Kantosen kuulumisista perjantain Salkkarista!