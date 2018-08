Suurseurojen havittelema Zaha sitoutui Crystal Palaceen

Norsunluurannikkolainen jalkapalloilija Wilfried Zaha on tehnyt pitkän jatkosopimuksen Englannin Valioliigassa pelaavan Crystal Palacen kanssa. Uuden sopimuksen myötä Zaha, 25, on sitoutunut lontoolaisseuraan kauteen 2022-2023 asti.

Palacen kasvatti Zaha on ollut viime aikoina useammankin suurseuran, kuten Chelsean ja Borussia Dortmundin kiikarissa mainioiden peliesitystensä vuoksi.

Zaha oli viime kaudella tärkeässä roolissa, kun Palace nousi vaikean syksyn jälkeen liigassa lopulta sijalle 11. Zaha iski viime kaudella yhdeksän liigaosumaa.

Tämän kauden avausottelussa viime lauantaina Zaha oli maalinteossa Palacen kaataessa sarjanousija Fulhamin 2-0.

Crystal Palacea luotsaa Suomen miesten maajoukkueen entinen päävalmentaja Roy Hodgson.

STT

