Syvässä talouskriisissä rämpivä Venezuela pudottaa viisi nollaa valuutastaan

Hyperinflaatiosta kärsivä Venezuela pudottaa viisi nollaa valuutastaan bolivarista. Uudet setelit otetaan käyttöön maanantaina.

Uusista seteleistä suurin on 500 bolivaria, mikä vastaa 50:tä miljoonaa ”vanhaa” bolivaria. Mustassa pörssissä setelin arvo on noin kahdeksan Yhdysvaltojen dollaria.

Vielä vuonna 2016 Venezuelan suurin seteli oli 100 bolivaria. Valuutan arvo on romahtanut nopeasti: viime vuonna käyttöön otettiin jo 100 000 bolivarin setelit, jotka ovat nyt liki arvottomia.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on ylistänyt uudistusta. Asiantuntijoiden mukaan siitä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, jos maan vakavia talousongelmia ei muuten saada ratkottua.

STT