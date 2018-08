Tähdenlennot parhaimmillaan ensi yönä, mutta pilvet peittävät näkymän laajalti

Yksi vuoden näyttävimmistä tähdenlentoparvista on aktiivisimmillaan ensi yönä, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Perseidien tähdenlentoparvi on nähtävissä yötaivaalla 24. elokuuta saakka, mutta valtaosa lennoista on havaittavissa kuluvan viikonlopun molemmin puolin. Eniten lentoja esiintyy aamuyöllä puolenyön ja aamukahden välillä.

Maanantain vastainen yö on periaatteessa paras aika havainnoimiselle, sillä Kuu ei silloin valaise yötaivasta ja siten peitä himmeämpiä tähdenlentoja näkyvistä. Sää ei kuitenkaan suosi tarkkailijoita, koska ensi yö näyttää Ilmatieteen laitoksen mukaan pilviseltä suuressa osassa maata.

Paras mahdollisuus katseluun on maan keskiosissa, jossa pilvipeitteen rakoilu on todennäköisintä. Etelässä yötaivas saattaa vilkkua pilviverhon takaa aamuyöstä. Pohjoisessa toivoa ei juuri ole, mutta siellä edelleen valoisa kesäyö ei muutenkaan suosisi tarkkailijaa.

Maanantain ja tiistain välinen yö on Ilmatieteen laitoksen mukaan kirkkaampi etenkin maan etelä- ja keskiosissa, eli silloin olosuhteet ovat tähtien tähyilijöille paremmat.

Ursan mukaan Perseidien tähdenlennot voivat olla varsin kirkkaita, ja niitä näkyy ympäri taivasta. Yhdistys kehottaa tarkkailemaan taivasta erityisesti koillisen ja idän välillä.

STT