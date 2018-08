Taiwan katkaisi diplomaattisuhteensa El Salvadoriin

Taiwan katkaisee diplomaattisuhteensa El Salvadoriin. Syyksi Taiwan ilmoitti sen, että Taiwan uskoo El Salvadorin solmivan diplomaattiset suhteet Kiinan kanssa.

Pian Taiwanin ilmoituksen jälkeen Kiina kertoi solmineensa diplomaattisuhteen El Salvadorin kanssa.

Taiwanilla on tällä hetkellä diplomaattisuhde vain 17 maan kanssa. Moni maa on vaihtanut diplomaattisuhteet Taiwanista Kiinaan.

Tänä vuonna diplomaattisuhteensa Taiwanin kanssa on katkaissut Burkina Faso ja Dominikaaninen tasavalta. Ne molemmat vaihtoivat diplomaattisuhteensa Kiinaan.

STT