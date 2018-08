Tänään ukkostaa isossa osassa maata – lämpömittari näyttää hellelukemia

Sää on tänään helteinen maan etelä- ja keskiosissa, kertoo Ilmatieteen laitos. Hellevaroitus on annettu Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen. Ilmatieteen laitos varoittaa erityisen tukalasta helteestä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Länsirannikolle saapuu tänään myös voimakkaita ukkoskuuroja. Rajua ukonilmaa on Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan luvassa myös muualla maassa Lappia lukuun ottamatta. Voimakkaat ukkospuuskat ovat mahdollisia.

Myös metsäpalovaroituksia on annettu paikoittain.

STT

