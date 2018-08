Tass: Fedja-sedän luoja Eduard Uspenski on kuollut

Lastenkirjailija Eduard Uspenski on kuollut, kertoi hänen tyttärensä venäläiselle uutistoimisto Tassille tiistaina. Uspenski oli kuollessaan 80-vuotias.

Aiemmin on kerrottu, että Uspenski sairasti syöpää.

Uspenski syntyi Neuvostoliiton Jegorjevskissa 22. joulukuuta 1937. Hänet tunnetaan muun muassa Fedja-setä teoksistaan ja teoksestaan Krokotiili Gena ja hänen ystävänsä.

Uspenskia pidettiin Neuvostoliitossa toisinajattelijana, ja tarinat suistivat hänet vaaraan ja julkaisuboikottiin. Uspenskin avuksi tuli kuitenkin Suomi. Kirjailija ja kustannustoimittaja Hannu Mäkelä vaati 70-luvun alussa puoliväkisin mukaansa Moskovasta Uspenskin kirjan, jonka Otava sitten julkaisi suomennoksena, STT:n vuonna 2008 julkaistussa jutussa kerrotaan.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Uspenskin ura lähti nopeaan nousuun.

Uspenskin lastenkirjoja on julkaistu yli 20 maassa.

http://tass.com/society/1017265

STT

