Teslan tehdas menossa Saksaan

Suomi ei pärjännyt kilpailussa sähköautojätti Teslan uudesta suurtehtaasta. Vaasa oli tarjolla uuden akkutehtaan paikaksi, mutta valinta näyttää kallistuvan Keski-Eurooppaan.

Sanomalehti Wall Street Journal uutisoi, että neuvotteluja on käyty kahden Saksan osavaltion lisäksi myös Hollannin kanssa.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kertoi jo kesäkuussa, että Saksa on johtava ehdokas rakennusmaaksi. Hän arvioi, että Saksan ja Ranskan rajaseutu lähellä Benelux-maita olisi tehtaalle järkevä paikka.

Yhdysvaltainen Tesla on nopeasti ottanut tukevan jalansijan perinteisten autojättien hallitsemilla markkinoilla. Tesla on tehnyt automaailmassa hieman samanlaisen mullistuksen kuin Apple puhelimissa.

Teslan vetovoima perustuu uuteen teknologiaan, sähköiseen voimalinjaan ja tehokkaaseen latausjärjestelmään. Tesloissa on paljon uutta ajattelua, mitä autoissa ei olla totuttu näkemään.

Etumatka supistuu nopeaa tahtia, kun perinteiset valmistajat tulevat perässä omilla sähkö- ja älyautoillaan.

Teslan talous ja tuotanto takkuilevat, mutta odotusarvot ovat pitäneet osakekurssin korkealla.

Tesla olisi haluttu toimija mille tahansa maalle. Yhtiö julkisti heinäkuun alussa avaavansa 500 000 autoa vuodessa valmistavan tehtaan Kiinaan Shanghain alueelle. Kiinalaistehtaan toiminta on tarkoitus aloittaa 2020-luvulla.

Yhtiö ei ole kertonut, onko Eurooppaan suunniteltu tehdas samaa suuruusluokkaa.

Vaikka Teslan tehdasta ei saadakaan, Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta akkuvalmistuksen suurmaaksi. Raaka-aineet löytyvät omasta maaperästä, ja meillä on osaamista komponenttien valmistuksessa.

Teslan tapauksessa Suomen mahdollisuuksia heikensi se, että akkutehtaaseen halutaan yhdistää myös autojen valmistus. Suomi on auttamatta isojen markkina-alueiden sivussa, mikä nostaa logistisia kustannuksia.

Toisaalta Uusikaupunki on osoittanut, että myös autoja voidaan menestyksekkäästi valmistaa Suomessa.