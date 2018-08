Tieliikenteessä kuoli 25 ihmistä heinäkuussa – loukkaantuneita oli lähes 590

Suomen teillä kuoli heinäkuun aikana 25 ihmistä, käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Loukkaantuneita oli 589.

Luvuissa oli jonkin verran kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kuolleita oli kolme ja loukkaantuneita 53 enemmän kuin vuoden 2017 heinäkuussa.

Kuolleista 13 liikkui henkilöautolla ja seitsemän moottoripyörällä. Kuolleita jalankulkijoita oli kaksi. Pakettiautolla, mopolla ja polkupyörällä liikkuneita uhreja oli yksi kutakin. Tieliikenteessä kuolleista miehiä oli 21 ja naisia neljä.

Tilastokeskuksen mukaan tammi-heinäkuussa on tapahtunut kaiken kaikkiaan 2 383 loukkaantumiseen tai kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 114 ja loukkaantui 3 028 ihmistä.

Liikenteen uhrien määrä on toistaiseksi edellisvuotta vähäisempi. Kuolleita on 17 ja loukkaantuneita 29 vähemmän kuin vuonna 2017 samalla aikavälillä.

Liikenne muuttunut menneitä vuosia turvallisemmaksi

Tieliikenteen turvallisuus on parantunut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana, vaikka ajoneuvojen määrä on kasvanut. Vielä vuonna 1990 tieliikenteessä kuoli yli 700 ihmistä, mutta 2017 teille kuoli 230 ihmistä.

Suomen liikennehistorian verisintä aikaa olivat vuodet 1965-1973, jolloin liikenteessä kuoli tuhatkunta ihmistä vuodessa. Vuonna 1975 voimaan tullut turvavöiden käyttöpakko ja yleisen nopeusrajoituksen alentaminen 80 kilometriin tunnissa vuonna 1978 käänsivät uhrimäärän laskuun.

STT