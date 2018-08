Tikkurila aloittaa yt:t – Suomessa uhan alla 50 työpaikkaa

Maalivalmistaja Tikkurila aloittaa yt-neuvottelut. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on Suomessa enintään 50 työpaikkaa. Konserninlaajuinen supistamistarve on yhtiön mukaan 250 työpaikkaa.

Tikkurila perustelee yt-neuvotteluja tehostamisohjelmallaan, jonka tarkoitus on karsia päällekkäisyyksiä. Tehostamisohjelma käynnistyi viime vuonna. Sen tavoitteena ovat vähintään 30 miljoonan euron säästöt.

Tikkurilalla on 3 000 työntekijää kymmenessä maassa.

Perjantaina julkistetun osavuosikatsauksen mukaan Tikkurilan liikevaihto supistui huhti-kesäkuussa 174 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 183 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto sen sijaan kohosi 21,5 miljoonaan euroon 20 miljoonasta eurosta.

