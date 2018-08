Trump kehotti oikeusministeriä lopettamaan Venäjä-tutkinnan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti keskiviikkona Twitterissä oikeusministeri Jeff Sessionsia lopettamaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtaman tutkinnan Venäjän vaikutusyrityksistä vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

– Tämä on kauhea tilanne ja oikeusministeri Jeff Sessionsin pitäisi lopettaa tämä noitavaino nyt heti, ennen kuin se tahraa maatamme enempää, Trump kirjoitti.

Muellerin tutkinnan tarkoituksena on selvittää muun muassa, tekivätkö Trumpin vaalikampanjan työntekijät yhteistyötä Venäjän kanssa vaalitulokseen vaikuttamiseksi.

– Venäjän juonittelu Trump-kampanjan kanssa – joka muuten oli yksi menestyneimmistä historiassa – on TÄYTTÄ HUIJAUSTA, presidentti kirjoitti.

Muellerin tutkinnassa on nostettu tusinoita syytteitä. Syytettyjen joukossa on kaksitoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria, joita syytetään Yhdysvaltain demokraattipuolueeseen kohdistetuista tietomurroista vaalien kynnyksellä.

Valkoinen talo: ”Presidentti taistelee vastaan”

Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan Trumpin viestissä oli kyse mielipiteestä, ei presidentin antamasta määräyksestä.

– Se ei ole määräys, se on presidentin mielipide. Hän haluaa nähdä tutkinnan päättyvän, Sanders kertoi lehdistön edustajille.

Trumpia kritisoitiin heti Twitter-viestien julkaisun jälkeen siitä, että hän yrittää vaikeuttaa oikeuslaitoksen toimintaa. Sanders kiisti tämän.

– Presidentti ei estä oikeuslaitoksen toimintaa. Hän taistelee vastaan. Hän ilmaisee mielipiteensä, ja ilmaisee sen selkeästi.

Ennen lehdistötilaisuutta myös Trumpin asianajajat puolustivat presidenttiä.

– Presidentti ei ole antanut oikeusministeriölle mitään määräyksiä tästä asiasta, asianajaja Jay Sekulow kertoi Washington Postille.

– Hän käytti hyvin tarkasti sanaa ’pitäisi’, kommentoi asianajaja Rudolph Giuliani.

Sessions on jo aiemmin jäävännyt itsensä Venäjä-tutkinnan valvonnasta. Muellerin tutkintaa valvoo varaoikeusministeri Rod Rosenstein.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1024646945640525826

STT

