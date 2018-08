Trump kritisoi Yhdysvaltain keskuspankkia ohjauskoron nostamisesta – rikkoi taas käytössääntöjä

Presidentti Donald Trump on jälleen kritisoinut Yhdysvaltain keskuspankki FederalReserveä ohjauskoron nostamisesta ja syyttänyt pankkia siitä, ettei se tue hänen hallituksensa talouspolitiikkaa. Presidentti esitti kommenttinsa varainkeruutilaisuudessa perjantaina, uutisoivat Wall Street Journal ja Bloomberg.

Trump arvosteli pankkia myös aiemmin heinäkuussa. Kommentointi rikkoo perinteisiä käytössääntöjä, joiden mukaan presidentti ei kritisoi keskuspankkia, jonka on tarkoitus olla poliittisesta ohjailusta riippumaton elin.

Keskuspankin johtaja JeromePowell ei vielä viime kuussa ollut huolissaan pankin riippumattomuuden puolesta.

– Emme ota poliittisia harkintoja huomioon. Kukaan hallinnon jäsenistä ei ole sanonut minulle mitään, joka olisi herättänyt huolta tällä saralla, Powell kertoi radiohaastattelussa heinäkuussa.

Uutistoimisto Reutersille antamassaan tuoreessa haastattelussa Trump kieltäytyi vahvistamasta tukeaan keskuspankin riippumattomuudelle.

– En ole innoissani ohjauskoron nostamisesta, en ole innoissani, Trump sanoi Reutersille.

Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa seitsemän kertaa vuoden 2015 joulukuusta lähtien. Kuluvalle vuodelle odotetaan vielä kahta uutta korotusta.

