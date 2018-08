Trumpin ex-kampanjapäällikön liikekumppani oikeudessa: syyllistyimme rikoksiin

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin entisen vaalikampanjapäällikön Paul Manafortin liikekumppani Rick Gates on todistanut oikeudessa, että hän ja Manafort ovat syyllistyneet useisiin rikoksiin. Asiasta kertovat muun muassa Washington Post ja CNN.

Gatesin todistuksen mukaan hän ja Manafort muun muassa salasivat tahallaan verottajalta Manafortin ulkomaisia pankkitilejä. He väittivät veroilmoituksissa Manafortin tuloja todellista alhaisemmiksi ja ilmoittivat verottajalle keksittyjä lainoja. Gates sanoi ymmärtäneensä rikkovansa lakia ja tehneensä rikokset Manafortin pyynnöstä.

Gates todisti myös, että hän ja Manafort jättivät rekisteröimättä Manafortin vieraan vallan agentiksi. Syytteen mukaan Manafortin olisi pitänyt rekisteröityä, koska hän teki töitä ukrainalaiselle puolueelle, jolla on kytköksiä Venäjän hallintoon.

Gates kavalsi satoja tuhansia

Gates tunnusti oikeudessa myös rikoksia, joihin Manafort ei ole osasyyllinen. Hän kertoi kavaltaneensa Manafortilta satoja tuhansia dollareita ja myönsi kavaltaneensa rahaa myös muilta entisiltä työnantajiltaan.

Syyttäjät olivat luvanneet olla syyttämättä Gatesia kavalluksista vastineeksi todistajanlausunnosta Manafortia vastaan. Hän saattaa silti saada enimmillään kymmenen vuoden tuomion yhdessä Manafortin kanssa tekemistään rikoksista, mutta syyttäjän auttaminen lisää todennäköisyyttä, että hänen tuomiostaan tulee lievempi.

Manafortin ja Gatesin saamat syytteet eivät liity Trumpin vaalikampanjaan, mutta erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti ne osana Venäjä-tutkintaa, jossa hän selvittelee mahdollisia kytköksiä Trumpin vaalikampanjaväen ja Venäjän välillä. Muellerin on arveltu toivovan saavansa Manafortin paljastamaan hänelle tietoja Trumpin kampanjasta lieventääkseen tuomiotaan.

https://www.washingtonpost.com/news/local/wp/2018/08/06/paul-manafort-trial-day-5-live-updates/?utm_term=.8ac8a86f2a58

https://www.cnn.com/politics/live-news/manafort-trial/index.html

STT

Kuvat: