Trumpin neuvonantaja Bolton myöntää Foxilla: Pohjois-Korea ei ole edennyt ydinaseriisunnassa

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton myöntää uutiskanava Foxin haastattelussa, että Pohjois-Korea ei ole ottanut Yhdysvaltojen toivomia askelia luopuakseen ydinaseohjelmastaan.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un lupasi kesäkuussa Trumpille kasvokkaisessa tapaamisessa maansa pyrkivän Korean niemimaan riisumiseen ydinaseista. Yksityiskohdista ei tuolloin kuitenkaan sovittu.

Foxin toimittaja kysyi Boltonilta, onko Trumpin ja Kimin välille suunnitteilla uutta tapaamista. Boltonin mukaan Trump on valmis tapaamaan Kimin koska vain.

– Mutta se, mitä me todella tarvitsemme, ei ole lisää retoriikkaa, hän kuitenkin jatkoi.

– Me tarvitsemme Pohjois-Korealta toimia ydinaseriisunnan edistämiseksi.

Bolton korostaa, ettei Yhdysvallat aio luopua Pohjois-Korean vastaisista pakotteista ennen kuin maa todella luopuu ydinaseistaan.

Merkkejä ydinaseohjelman jatkumisesta

Trump julisti jo useita viikkoja sitten Twitterissä, ettei Pohjois-Korea enää ole ydinaseuhka.

Toissa viikolla ulkoministeri Mike Pompeo kuitenkin myönsi senaatin kuulemisessa, että pohjoiskorealaiset tehtaat tuottavat yhä ydinasekäyttöön soveltuvaa materiaalia.

Washington Post puolestaan kertoi viime viikolla nimettömiin lähteisiin nojaten, että yhdysvaltalaisen tiedustelutiedon mukaan Pohjois-Korea näyttää rakentavan uusia ohjuksia ja suunnittelee huijaavansa ydinaseriisunnassa.

http://video.foxnews.com/v/5819001565001/?#sp=show-clips

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-spy-agencies-north-korea-is-working-on-new-missiles/2018/07/30/b3542696-940d-11e8-a679-b09212fb69c2_story.html?utm_term=.ecd83fef78b0

STT

