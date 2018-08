Trumpin sota lehdistöä vastaan jatkuu – syyttää New York Timesia valeuutisesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kärhämöinti lehdistön kanssa jatkui viikonloppuna, kun New York Times oli julkaissut lauantaina artikkelin Valkoisen talon asianajaja Don McGahnin yhteistyöstä erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan kanssa.

Lehden mukaan McGahn on antanut osana tutkintaa kolme vapaaehtoista haastattelua, joiden kesto on yhteensä yli 30 tuntia. McGahnin kerrotaan avustaneen tutkintaa jo yhdeksän kuukauden ajan.

Sunnuntaina Twitterissä Trump väitti juttua valeuutiseksi, joka antaa ymmärtää McGahnin kääntyneen häntä vastaan. Trump kertoi antaneensa McGahnin todistaa asiassa.

– Epäonnistuva New York Times kirjoitti valeuutisen, joka vihjailee McGahnin olevan John Deanin tapainen ’ROTTA’. Mutta minä annoin hänen ja muiden todistaa, vaikka ei olisi ollut pakko. Minulla ei ole mitään piiloteltavaa, Trump kirjoittaa.

John Dean oli presidentti Richard Nixonin aikainen Valkoisen talon asianajaja, joka teki yhteistyötä presidentin eroamiseen johtaneen Watergate-tutkinnan kanssa.

– Juttu antoi kuvan, että Valkoisen talon asianajaja olisi kääntynyt presidenttiä vastaan, vaikka totuus on päinvastainen – ja valetoimittajat tiesivät sen. Tämän takia valeuutismediasta on tullut kansan vihollinen. Niin pahasta Amerikalle! Trump kirjoittaa toisessa viestissä.

New York Times puolustautui presidentin syytöksiltä ja kertoi Twitterissä tukevansa toimittajiaan.

STT

