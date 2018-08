Tubettaminen on ennen kaikkea sosiaalista toimintaa – Tubeconiin odotetaan yli 17 000:ta kävijää

Tunnelma on kuin tavallista erikoisemmasta sisähuvipuistosta. Parilla silmäyksellä voi nähdä seurakunnan hattarapisteen, kymmeniä säkkituoleja, mikroautoradan ja valojaan vilkuttavan poliisimoottoripyörän. Youtube-videoiden tekijöille ja katsojille tarkoitetusta Tubecon-tapahtumasta ei totisesti puutu silmäkarkkia.

Tapahtuman arvioidaan vetävän tänä vuonna yli 17 000 kävijää. Jos sama ihminen käy tapahtumassa sekä perjantaina että lauantaina, laskutavan takia hän näkyy kahtena kävijänä.

Tubettamisen suuren suosion takana on se, että sosiaalisuuden tasoaan pystyy hallitsemaan helposti, sanoo Jussi Koski, Suomen Tubettajat -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja yksi Tubeconin järjestäjistä.

– Tämä on media, joka mahdollistaa sosiaalista toimintaa niillekin, joille perinteinen bileissä käyminen ei ole luontevaa. Monet tubettajat tekevät reality-henkisiä videoita, mutta toisin kuin tosi-tv:ssä, kukaan ei tule tekemään päätöksiä ihmisen puolesta, vaan kaikkea tekemäänsä voi hallita itse, Koski kertoo.

– Pienemmille tubettajat ovat sellaisia isosiskoja tai -veljiä, ja vanhemmille katsojille he ovat hyviä kavereita.

Lisäksi verkkovideot ovat erittäin helposti kulutettavaa viihdettä, joka on aina vain klikkauksen päässä.

Mukava yhteisö houkuttelee paikalle

Sekä videoiden tekeminen että katsominen tapahtuu pääosin yksin. Kasvokkaisella kohtaamisella on silti suuri arvo.

– Ihmiset tulevat tänne konkretian takia, hieman samalla tavalla kuin lempinäyttelijän näkeminen televisiossa on eri asia kuin hänen näkemisensä oikeassa elämässä. Videoita voi katsoa mistä vain, mutta vaikka Rovaniemellä asuvaa tubettajaa ei pääse näkemään muualla kuin Tubeconissa, kertoo tubettaja Roope Rannisto.

– Koska tietää, että tänne tulee paljon väkeä, tämä on kuin festarit tai konsertti. Täällä syntyy sellaista yhteisöllisyyttä ja hyvää tunnelmaa.

Ranniston kanssa videoita A-Lapsi-kanavalla pitkään tehnyt Joona Puhakka on samaa mieltä.

– Täällä kaikki ovat saman katon alla. Varsinkin nuoret tietävät Suomen kaikki isot tubettajat. On mukavaa, kun voi huomata, että hei, tuossa meni tuo tubettaja, vaikkei häntä itse seuraisikaan, Puhakka sanoo.

STT

