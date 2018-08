Tunnin junalle lisää virtaa

Turun ja Helsingin välinen uusi ratalinjaus kaipaa vahvaa taustatukea. Suunnittelurahaa tunnin junalla jo on, mutta kalliin ratahankkeen käynnistyminen vaatii vielä paljon työtä ja rahaa.

Valtion väylärahoille on muitakin ottajia. Samanlaista tunnin juna -hanketta ajetaan myös pääradalle Helsingin ja Tampereen välille. Kannatusta on myös Helsingin ja Tallinnan väliselle tunnelille puhumattakaan monista muista pienemmistä ja suuremmista liikennehankkeista.

Valtion ensi vuoden budjetissa tunnin juna -hankkeille vilkutetaan vihreää valoa. Budjetista löytyy maininta, että kaupunkien välisiä nopeita yhteyksiä edistetään.

Turun ja Helsingin välisen ratayhteyden suunnittelu valmistuu vuonna 2020. Lisäksi tarvitaan Espoo–Salo-oikoratasuunnitelma ja investointipäätöksiä. Hallitus on jo aiemmin myöntänyt 40 miljoonaa euroa tunnin junan suunnitteluun.

Espoosta Lohjan kautta Saloon kulkevan oikoradan rakentaminen maksaa Liikenneviraston arvion mukaan noin 1,4 miljardia euroa.

Pirkanmaan kansanedustajat ehtivät jo iloita valtiovarainministeriön budjettiesityksen linjausta. Budjettiesityksessä sanotaan, että kun pääradan peruskorjausta suunnitellaan, tulee myös Helsingin ja Tampereen välinen matka voida liikennöidä alle tunnissa perinteisellä kalustolla.

Tämä voidaan hyvin tulkita tueksi Tampereen tunnin junalle. VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen sanoi Kauppalehdessä (KL 10.8.), että molemmat yhteydet ovat tärkeitä, mutta erityisesti Helsingin ja Tampereen välille tarvittaisiin lisää kapasiteettia suurten matkustajamäärien vuoksi.

Salon strategiaan tunnin juna on kirjattu kärkihankkeena. Nopea rata siirtäisi Salon keskustaa lähemmäksi pääkaupunkiseutua ja helpottaisi työmatkaliikennettä.

Toivottavasti Turun ja Tampereen junat eivät valtion listalla joudu vastakkain, vaan molempien suunnittelu ja rakentaminen etenevät ripeästi.

Pientä toivoa antaa valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) vihjaus siitä, että kasvukeskusten liikennehankkeita voidaan rahoittaa myös muilla järjestelyillä kuin suoraan valtion budjetista.