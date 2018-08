Tuomari määräsi Trumpin hallinnon etsimään perheistä erotettujen lasten vanhemmat ulkomailta

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon etsimään perheistään rajalla erotettujen lasten vanhemmat, jotka on jo ehditty karkottaa takaisin lähtömaahansa.

Hallinnon oikeudelle toimittamien papereiden mukaan viranomaisten hallussa oli torstaina vielä 572 perheistään erotettua lasta, joista 410:llä on vanhempi tai muu huoltaja Yhdysvaltojen ulkopuolella. Monissa tapauksissa kyse on siitä, että vanhemmat karkotettiin ilman lastaan.

Tuomari Dana Sabraw määräsi viranomaiset nimittämään vastuuhenkilön etsimään ulkomailla olevat huoltajat. Hän kuvaili tehtävää mittavaksi. Tähän mennessä viranomaiset ovat löytäneet ulkomailta vasta 13 vanhempaa.

Tuhansia lapsia erotettiin vanhemmistaan

Trumpin hallinto erotti touko-kesäkuussa tuhansia lapsia vanhemmistaan Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla osana nollatoleranssipolitiikkaa, jossa kaikki laittomasti rajan ylittäneet aikuiset pidätettiin ja heitä vastaan nostettiin syyte. Lapsia ei Yhdysvaltojen lakien mukaan voitu pidättää, joten heidät vietiin erillisiin laitoksiin.

Perheiden kohtelusta nousi kohu sekä Yhdysvalloissa että maailmalla, ja lopulta Trump lopetti käytännön presidentin määräyksellä. Hän ei kuitenkaan ottanut määräyksessä kantaa toisistaan jo erotettujen perheiden kohtaloon.

Nollatoleranssipolitiikan vuoksi perheistään erotettujen lasten tarkkaa määrää ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta yhteensä heitä oli tiettävästi 2 500-3 000.

Tuomari Sabraw määräsi aikaisemmin palauttamaan alle viisivuotiaat lapset perheilleen heinäkuun kolmanteen ja yli viisivuotiaat heinäkuun 26. päivään mennessä. Viranomaiset eivät onnistuneet noudattamaan määräaikoja, mutta lasten palauttaminen perheilleen on silti edistynyt merkittävästi tuomarin asetettua määräajat.

STT