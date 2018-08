Turkki kertoo tänään suunnitelmasta, jonka tarkoitus on pysäyttää liiran syöksykiito

Turkki julkistaa tänään taloussuunnitelman, jonka avulla on tarkoitus saada maan sakkaava talous kuntoon, kertoo muun muassa turkkilaismedia Hürriyet.

Turkin liiran arvo on romahtanut voimakkaasti tänä vuonna, jopa 40 prosenttia suhteessa dollariin.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan kehotti turkkilaisyrityksiä eilen olemaan vetämättä pankista pois ulkomaisia valuuttoja.

Turkin aiemmat toimet eivät ole juuri sijoittajia vakuuttaneet. Erdogan on käskenyt turkkilaisia vaihtamaan säästössä olevat dollarit liiroiksi ja vastustanut kiivaasti ohjauskoron nostoa, mitä asiantuntijat pitävät yhtenä keinona liiran vakauttamiseen.

