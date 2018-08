Turku suunnittelee Ruotsin-laivoille yhteisterminaalia

Turun matkustajasataman tuntumaan halutaan uusi merellinen kaupunginosa, kertoo Turun kaupunki tiedotteessa. Suunnitelmissa on myös uusi matkustajalaivojen yhteisterminaali, jota käyttäisivät sekä Viking Line että Tallink Silja.

Yhteisterminaalin on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Sen arvioidaan maksavan noin 45 miljoonaa euroa. Suunnitelmaan liittyy myös uusi pysäköintilaitos.

Alueen kaavoitus ja muu suunnittelu on tarkoitus aloittaa lähiaikoina. Kaupunkikeskustan laajenemisen sataman tuntumaan odotetaan tekevän Turusta entistä houkuttelevamman matkailijoille.

Kaupungin mukaan suunnittelussa huomioidaan Turun linnan ja jokirannan ympäristön kehittämistoimet, tulevat liikennejärjestelyt sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Sataman uudistushanke on Turun kaupunginhallituksen käsiteltävänä maanantaina. Päätöksen jälkeen Turun kaupungin, Turun Sataman ja laivayhtiöiden on määrä allekirjoittaa aiesopimus.

STT