Turun iskun sankari Hassan Zubier tunnustaa yrittäneensä huijata korvauksia

Turun puukotuksen uhria auttanut Hassan Zubier on joutumassa rikostutkinnan kohteeksi, kertovat Zubierin asiamiehet tiedotteessa. Zubierin esittämä todistus menetetyistä ansioista ambulanssifirmassa Ruotsissa on väärennös eikä hän näin ole oikeutettu käräjäoikeuden tuomitsemiin korvauksiin menetetyistä tuloista.

Lakiasiaintoimisto Huhtamäen tiedotteen mukaan Zubier on ilmoittanut syyttäjälle tunnustavansa tekonsa. Väärennyksen lisäksi hän tunnustaa esittäneensä perättömän todisteen tuomioistuimessa ja yrittäneensä saada oikeudettomia korvauksia Valtiokonttorista.

Zubier on peruuttanut korvauksia koskevan hakemuksensa Valtiokonttorissa.

Asiasta on ilmoitettu myös iskusta tuomittua puolustaneelle asianajaja Kaarle Gummerukselle. Gummerus vahvistaa STT:lle saaneensa tästä tiedon tänä aamuna.

Tiedotteen mukaan Zubier on valmis kärsimään tekonsa seuraukset.

Zubier meni auttamaan Turun joukkopuukotuksen ensimmäistä uhria ja päätyi itse useiden veitseniskujen kohteeksi ja joutui pyörätuoliin.

