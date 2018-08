Turun iskun sankari Hassan Zubier yritti huijata korvauksia väärennetyllä todistuksella

Turun puukotuksen uhria auttanut Hassan Zubier yritti huijata itselleen korvauksia. Zubierin esittämä todistus menetetyistä ansioista ambulanssifirmassa Ruotsissa on väärennös. Väärennös tuli ilmi, kun Valtiokonttori kävi korvauksia koskevia asiakirjoja läpi, kertoo Zubierin asiamies oikeustieteen tohtori Ari Huhtamäki STT:lle.

Zubier on ilmoittanut syyttäjälle tunnustavansa tekonsa. Väärennyksen lisäksi hän tunnustaa esittäneensä perättömän todisteen tuomioistuimessa ja yrittäneensä saada oikeudettomia korvauksia Valtiokonttorista.

Valtiokonttorin tekemissä selvityksissä ilmeni, ettei Zubier ollut työskennellyt ambulanssifirmassa niinä ajanjaksoina, mihin todistuksessa viitattiin. Firmassa ei myöskään työskennellyt todistuksen allekirjoittajan nimistä henkilöä.

Huhtamäen mukaan Turun käräjäoikeus katsoi Zubierin olevan oikeutettu vajaan tuhannen euron korvaukseen kuukaudessa siihen asti, kunnes hän täyttää 65 vuotta. Näin hänelle olisi maksettu korvauksia liki 20 vuoden ajan.

Asiasta on ilmoitettu myös iskusta tuomittua puolustaneelle asianajaja Kaarle Gummerukselle. Gummerus vahvistaa STT:lle saaneensa tästä tiedon tänä aamuna.

Perusteena taloudellinen asema

Huhtamäen mukaan Zubier perusteli tekoaan huonolla taloudellisella asemalla. Zubier on sanonut olevansa valmis kärsimään tekonsa seuraukset.

Zubier meni auttamaan Turun joukkopuukotuksen ensimmäistä uhria ja päätyi itse useiden veitseniskujen kohteeksi ja joutui pyörätuoliin.

Virheellisistä ansiomenetyskorvauksista kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/asianajaja-turun-puukkoiskun-uhri-on-antanut-virheellista-tietoa-ansionmenetyksiin-liittyen-tasta-tulee-rikostutkinta-201151005/

