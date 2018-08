Turun puukkoiskun uhri Hassan Zubier: Meidän täytyy taistella pimeyttä vastaan ja oman elämäntapamme puolesta

Turussa vuoden takaisen puukkoiskun vuosipäivä on näkynyt erityisesti runsaina mielenosoituksina ydinkeskustassa ja tuomiokirkon tuntumassa.

Kaupunki ei erikseen järjestänyt vuosipäiväksi muistotilaisuutta. Viime vuonna kynttilä- ja kukkameren alle jäänyt Kauppatorin Aurakadun ja Yliopistonkadun kulma on torin massiivisen remontin myötä aution oloinen ja tuoreen asvaltin peitossa. Vielä aamupäivällä paikalla oli rivi poliisin maijoja.

Läheisen valopylvään luokse oli laskettu muutamia kukkia ja kymmenkunta kynttilää.

Yhden kukista toi Hassan Zubier, joka haavoittui ja vammautui itse puukkoiskussa autettuaan ensin yhtä uhreista.

– Tämä on surullinen päivä, mutta myös tilaisuus muistella uhreja ja kiittää kaikkia tuona päivänä auttaneita. Minua on sanottu sankariksi, mutta sinä päivänä sankareita oli paljon, Zubier sanoi STT:lle.

Ruotsissa asuva Zubier sai kesäkuussa presidentin myöntämän hengenpelastusmitalin toiminnastaan puukotuspäivänä.

Zubier osallistui aamupäivällä Turku ilman natseja -mielenosoitukseen, joka keräsi poliisin mukaan noin tuhat osallistujaa. Iltapäivän puolella kaduilla eteni noin kolmisen sataa osallistujaa kerännyt uusnatsien Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) mielenilmaisu.

– On ikävää, että Pohjoismainen vastarintaliike käyttää juuri tätä päivää oman agendansa ajamiseen ja valeuutistensa levittämiseen. Meidän muiden täytyy taistella pimeyttä vastaan ja oman elämäntapamme puolesta, Zubier sanoi STT:lle.

Käräjäoikeus on lakkauttanut PVL:n, mutta koska asia ei ole vielä lainvoimainen, järjestö saa jatkaa toimintaansa toistaiseksi.

Myös Turun valtuustoryhmät julkaisivat torstaina illalla yhteisen kannanoton, jossa tuomitaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssi. Asiasta uutisoi Turun Sanomat.

Kannanoton allekirjoittivat kokoomuksen, vihreiden, SDP:n, vasemmistoliiton, keskustan, RKP:n, kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmät. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei ole allekirjoittanut kannanottoa.

Kansallismielisessä Kukkavirrassa noin 300 osallistujaa

Neljän maissa Turussa päättyi päivän kolmas mielenilmaus, jonka ”Kansallismieliseksi liittoumaksi” itseään kutsuva taho kutsui koolle. Kukkavirta-tilaisuus alkoi Turun tuomiokirkon kupeesta Rothoviuksen kadulta samasta paikasta, jossa PVL oli hetkeä aikaisemmin päättänyt oman tilaisuutensa. Tapahtumien osallistujista osa oli läsnä molemmissa tilaisuuksissa.

Kukkavirran osallistujat etenivät hiljaa Aurajoen rantaan, pitivät puheita ja hiljaisen hetken sekä heittivät kukkia jokeen. Samaan aikaan joen keskustan puoleisella rannalla piti ääntä noin parinkymmenen mielenosoittajan joukko, joka huusi natsien vastaisia iskulauseita. Joukon ympärille kerääntyi kolmisenkymmentä mellakkavarusteista poliisia.

Kukkavirta-tapahtumaan osallistui poliisin mukaan noin 300 ihmistä.

STT

Kuvat: