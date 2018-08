Tutkimus: Kansanedustaja ei ole hyvä maakuntavaltuutettu

Hyvän maakuntavaltuutetun ei mielellään tule olla kansanedustaja, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Vastaajista lähes kaksi kolmannesta ei pidä suotavana, että maakuntavaltuutettu on samalla eduskunnassa.

Kaikkein eniten tutkimuksen vastaajat arvostavat sitä, että maakuntavaltuutettu ajaa koko maakunnan etua. Osuus on 89 prosenttia. Kotikunnan etujen ajamista pitää tärkeänä 80 prosenttia vastaajista.

Kokoomuslaiset pitävät tärkeänä muun muassa maakuntavaltuutetun koulutusta. Korkea koulutus on myös vihreiden mielestä tärkeä ominaisuus.

Keskustan kannattajissa korostuu se, että valtuutettu on kotikunnasta. Demarit ovat lähellä keskiarvoa. Vasemmistoliittolaiset arvostavat puoluetaustaa, ja perussuomalaiset puolestaan kaipaavat oman tien kulkijoita.

Tutkimukseen vastasi 1 004 henkilöä.

STT

Kuvat: