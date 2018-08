Tuttuja soundeja ja tyylejä

Tämänkertaisena viikon levyn tekijänä esille nostetaan muuan Roger Daltrey. Hänet muistetaan hapsutakkisena muun muassa vuoden 1969 Woodstock-elokuvasta sekä The Who -yhtyeen solistina. Uusi soololevy As Long As I Have You kertoo tämän 74-vuotiaan artistin olevan yhä hyvässä vedossa.

Esittelyssä lisäksi kuusi muuta albumia: Amorphista, Ry Cooderia, Marcus Milleriä, King Kingiä, Gregg Allmania ja The Magpie Salutea.

Viikon kysymys on helppo: Mikä on Marcus Millerin ykkössoitin?

Lue arvostelut lauantain 16.9. lehdestä