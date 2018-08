Työttömyys ja väki vähenevät

Keskikesän tilastot kertovat kahdenlaista viestiä. Työttömyys vähenee Salossa tasaisesti, mutta toisaalta myös asukasluku jatkaa laskusuuntaista linjaa.

Työttömyyden taittuminen on kuitenkin positiivinen asia, josta on syytä olla tyytyväinen. Vaikean rakennemuutoksen pahimmat syvänteet on ohitettu.

Salon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,7 prosenttia. Luku on selvästi pienempi kuin vuosi sitten, jolloin se oli 15 prosenttia. Työtä vailla oli heinäkuun lopussa 3 086 salolaista. Vuosi sitten työttömänä oli 3 689 henkilöä.

Kausiluonteisesti työttömyys yleensä kesällä nousee, ja niin kävi tänäkin vuonna. Toukokuussa Salon työttömyysaste oli vain 10,5 prosenttia ja työtä vailla oli 2 549 työnhakijaa. Vastaavasti työttömyys helpottuu elokuussa, ja näin arvioidaan tapahtuvan myös Salossa.

Kausivaihtelua tärkeämpi mittari on kuukausittainen vertailu edelliseen vuoteen. Tässä tarkastelussa Salossa on menty parempaan suuntaan joka kuukausi jo yli kahden vuoden ajan.

Surullisempaa viestiä Salolle on tullut väkilukutilastoista. Ennakkotietojen mukaan väkiluvun lasku on jatkunut keskikesällä.

Salon väkiluku väheni heinäkuussa 61 henkilöä. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Salo menetti 48 henkilöä, vastaavasti maahanmuutossa tuli lisäystä 12 henkilöä. Väestön ikärakenteesta kertoo syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde, jossa kuolleita on koko vuoden aikana ollut 184 enemmän kuin syntyneitä. Heinäkuussa ero oli 25.

Salolaisia oli heinäkuun loppuun mennessä 280 vähemmän kuin vuoden alussa. Ennakkotietojen perusteella kaupungin väkiluku oli heinäkuun lopussa 52 704.

Väkiluvun lasku ei selitä työttömyyden helpottumista, vaan työllisyystilanne on aidosti parantunut. Yhä useampi työtön on löytänyt uutta työtä.

Salon elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että asukasluvun väheneminen saadaan pysähtymään ja kääntymään kasvuun.

Tämän suunnan kääntämisessä tarvitaan kaikki keinot. Positiiviset mielikuvat ja markkinointi auttavat, mutta vielä tärkeämpää on saada kaupunkiin uusia työpaikkoja.