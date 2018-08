Uhkakuvat tulevat ulkoa

Suomen ja Euroopan talousnäkymät ovat edelleen vakaat. Kasvuvauhdin arvioidaan hidastuvan, mutta uutta taantumaa ei talousasiantuntijoiden mukaan ole odotettavissa.

Ilman varoituksia eivät päivystävät ekonomistit tälläkään kerralla lausuntoja anna. Uhkakuvat tulevat nyt Euroopan ulkopuolelta. Tummia pilviä pelätään nousevan etenkin Yhdysvalloista Valkoisen talon uuden isännän toiminnan johdosta.

Suomen Pankin pääjohtajana aloittanut Olli Rehn piti kauppasotaa kaikkein pahimpana uhkana Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 31.7.). Välirauha Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä kytevään tullinokitukseen saatiin, kun EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin.

Neuvottelussa sovittiin kaupan lisäämisestä ja esteiden purkamisesta. Yksityiskohtaisia ratkaisuja ei kuitenkaan tehty. Samoin Trumpin uhkaus eurooppalaisten autojen 20 prosentin tullimaksuista jäi edelleen ilmaan.

Jos hyviä uusia diilejä ei Euroopan kanssa synny, Trump tuskin vetää pois aiemmin korotettuja teräs- ja alumiinitulleja. Huonot diilit taas johtavat helposti uusiin autotulleihin.

Koko maailman talous sakkaa, jos kauppasodan kierre voimistuu, ja Yhdysvallat, Kiina ja Eurooppa nokittelevat toisiaan yhä kovemmilla tullimaksuilla.

Pääjohtaja Olli Rehn kiinnitti huomiota myös kahteen muuhun uhkakuvaan. Nämä ovat Kiinan velkaantuminen ja rahapolitiikan kiristyminen.

Kiinan velkaantumista on seurattu huolestuneena viime vuosina. Kiinan merkitys on niin suuri, että sen talouden romahdus vaikuttaisi nopeasti koko maailmaan. Kiina on kuitenkin pystynyt hyvin hallitsemaan velkaantumistaan.

Rahapolitiikan hyökyaalto voi lähteä liikkeelle Yhdysvalloista, jos keskuspankki jatkaa oman rahapolitiikan kiristämistä. Tämä voi vahvistaa dollaria, mikä taas kasvattaa kehittyvien maiden lainataakkaa, joka on sidottu dollarin arvoon.

Uhkakuvat on syytä ottaa vakavasti. Erityisesti laaja kauppasota iskisi suoraan Eurooppaan.

Sen torjumiseksi kannattaa käyttää kaikki keinot ja neuvotella vapaan kaupan kannalta paras mahdollinen diili.