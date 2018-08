Ukkosmyrsky keskeytti golfin PGA-mestaruuskilpailun

Golfin PGA-mestaruuskilpailun toinen kierros on keskeytetty ukkosmyrskyn takia Yhdysvaltain St. Louisissa. Kilpailua jatketaan paikallista aikaa lauantaina aamuseitsemältä. Kilpailua johtaa tällä hetkellä yhdysvaltojen Gary Woodland.

Suomalainen Mikko Korhonen käynnisti mestaruuskilpailunsa mainiosti. Korhonen oli ensimmäisen kierroksen jälkeen jaetulla 16. sijalla neljän lyönnin päässä kisaa johtavasta Woodlandista.

Korhosen toinen kierros jäi kesken sään vuoksi.

Kyseessä on Korhosen ensimmäinen golfin major-turnaus. Suomalaismiehistä vain Mikko Ilonen on aiemmin pelannut arvoturnauksissa.

Kilpailussa jaetaan palkintorahaa 10,5 miljoonaa dollaria eli noin 9,1 miljoonaa euroa.

STT

