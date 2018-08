Upin Aaltola: Trump ei kaadu Cohenin myöntämistä hiljaiseksi maksetuista naisista

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisen asianajajan Michael Cohenin todistukset oikeuden edessä asettivat Trumpin tukalaan asemaan, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Cohen sanoi oikeuden edessä, että Trump pyysi häntä presidentinvaalikampanjan aikana maksamaan hiljaiseksi kaksi naista, jotka väittivät, että heillä oli ollut suhde Trumpin kanssa.

– Cohen on presidentin kannalta kaikkein huolestuttavin, koska hän tekee yhteistyötä syyttäjän kanssa ja hän on valmis todistamaan, että Trump on kampanjansa aikana syyllistynyt laittomuuksiin, Aaltola sanoo.

Cohenmyönsi myös syyllistyneensä vero- ja pankkipetoksiin sekä kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Eilen myös entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort todettiin syylliseksi vero- ja pankkipetoksiin.

Sekä Cohenin että Manafortin oikeudenkäynnit ovat seurausta erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnasta. Aaltola näkee, että tutkinnan juridinen puoli sisältää suuria riskejä Trumpille ja lähipiirilleen.

– Juridinen sotku selkeästi on päässyt siihen pisteeseen, jossa ihmiset Trumpin lähipiiristä ovat saaneet tuomioita asioista, joihin hän on jossakin määrin osallistunut. Tutkinta saattaa kestää jopa presidentin valtakauden yli, jolloin presidentin armahdusoikeus ei ole enää voimassa.

Juridinen puoli jauhaa omalla painollaan, mutta kiinnostavampaa on Aaltolan mielestä tarkastella tuomioiden poliittista vaikutusta.

– Seksisyytteet eivät ole Yhdysvaltain presidenttejä kaataneet, mutta koko kuvio alkaa näyttää nyt hyvin sotkuiselta. Tämä saattaa aiheuttaa pohdintaa republikaanien keskuudessa, jotka usein tulevat uskonnollisesta oikeistosta ja joille moraaliset kysymykset ovat perinteisesti olleet tärkeitä.

Venäjä-tutkinta voi näkyä välivaaleissa

Aaltola arvioi oikeudenkäyntien edenneen Muellerin käsikirjoituksen mukaan.

– Siellä on erilaisia laittomuuksia, jota Trumpin ympärillä oleva hyvin sekalainen seurakunta on tehnyt. Näiden laittomuuksien avulla pyritään pääsemään käsiksi todistusaineistoon ja todistajiin, jotka tukisivat mahdollista Venäjä-yhteistyöhön kohdistuvaa syytekohtaa.

Mueller tutkii, tiesikö Trump tai hänen kampanjaorganisaationsa toisen presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin sähköpostien varastamisesta ja ajoitettiinko näitä yhteistyössä Venäjän kanssa.

Aaltolan mukaan eiliset oikeudenkäynnit eivät kaada ”teflon-Trumpia, johon lika ei tartu”. Sen sijaan kiinnostavaa on nähdä, millaiset vaikutukset koko Venäjä-tutkinnalla on Yhdysvalloissa marraskuussa käytäviin välivaaleihin.

– Kiista on siitä, oliko presidentin pääsy presidentiksi ollut oikeutettu. Tämä on syvä tikari, joka ravistelee koko Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää. Jos republikaanit saavat välivaaleissa huonon tuloksen, se johtaa siihen, että tämä iso diili republikaanien ja Trumpin välillä murtuu, kun Trump ei pysty viemään läpi republikaanien haluamia uudistuksia. Aaltola sanoo.

