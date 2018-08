Urheiluministeri virittää keskustelua yleisurheilun kehittämiseksi

Urheilusta vastaava ministeri Sampo Terho (sin.) järjestää lähiviikkoina keskustelutilaisuuden, jotta yleisurheilun tilanne Suomessa paranisi. Viikko sitten päättyneissä Berliinin EM-kisoissa Suomen saldoksi jäi kolme pistesijaa.

Terho kertoi tiedotteessaan, että kutsuu keskusteluun muun muassa lajin kattojärjestön Urheiluliiton johtoa.

– Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kyselyssä 74 prosenttia suomalaisista on kiinnostuneita suomalaisten urheilijoiden menestymisestä kansainvälisesti, Terho perusteli.

Suomessa on tekeillä liikuntapoliittinen selonteko, joka linjaa myös huippu-urheilua.

– Tiedossani on, että etenkin nuorten urheilijoiden tilannetta on parannettava, Terho totesi.

Ministeri on aiemmin järjestänyt vastaavan keskustelun muun muassa jalkapallon tilanteen kehittämiseksi.

STT