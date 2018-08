USA:n tiedustelujohtaja: Venäjä pyrkii yhä sekaantumaan vaaleihin

Venäjä pyrkii yhä vaikuttamaan Yhdysvaltain vaaleihin sekä yhdysvaltalaisten mielipiteisiin, sanoo Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats. Coatsin mukaan viranomaiset Yhdysvalloissa havaitsevat yhä aktiivisia venäläisiä vaikutuspyrkimyksiä, joilla yritetään kylvää eripuraa ja heikentää Yhdysvaltoja. Tähän tulee Coatsin mukaan vastata.

– Uhka ei ole poistumassa, Coats sanoi.

Coatsin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käskenyt Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisia ottamaan vaalivaikuttamisen ehkäisyn ykkösprioriteetikseen. Hän kiisti väitteet, jonka mukaan Trump ei ottaisi väitteitä tosissaan.

Coats kommentoi asiaa vaalien turvallisuutta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Coats kertoi asiasta tilaisuudessa johon osallistuivat myös kotimaan turvallisuusministeri Kirstjen Nielsen, turvallisuusvirasto NSA:n johtaja Paul Nakasone, Trumpin kansallinen turvallisuusneuvoja John Bolton ja liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray.

Wray sanoi, että uhka ei koske vain vaaliaikaa vaan on jatkuvaa.

Trump on aiemmin kyseenalaistanut, että Venäjä olisi pyrkinyt vaikuttamaan Yhdysvaltain vaaleihin.

STT

