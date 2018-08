Uusien henkilöautojen rekisteröinnit kasvussa – katumaasturit ja automaattivaihteistot lisääntyvät

Heinäkuussa rekisteröitiin 9 579 uutta henkilöautoa, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.

Katumaasturien osuus ensirekisteröinneistä on kasvussa. Lähes 30 prosenttia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ensirekisteröidyistä autoista oli katumaastureita.

Pakettiautojen kauppa hidastui heinäkuussa viimevuotiseen verrattuna. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin 870, mikä on 2,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin heinäkuussa 243, mikä on 11,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Automaattivaihteiston suosio on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Vuoden alussa henkilöautoista enää kolmannes oli manuaalivaihteisia, kun niiden osuus vielä viisi vuotta sitten oli yli puolet.

STT