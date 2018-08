Uutuuskirja: Räikkönen karkasi kasarmilta juopottelemaan

Kimi Räikkönen ja kuri on huono yhdistelmä, kirjoittaa kirjailija Kari Hotakainen uutuuskirjassaan Tuntematon Kimi Räikkönen. Hotakaisen kirjassa formulamestari kertoo tapauksen armeija-ajaltaan 1999-2000 Lahdessa.

Räikkönen oli ollut juopottelemassa serkkujensa luona ja yritti palata kaverinsa kanssa armeijan urheilukouluun aidan yli kiipeämällä, koska ei uskaltanut saapua portista sisään umpikännissä. Sotilaspoliisi huomasi hiiviskelijät ja usutti koirat alueelle. Räikkönen pinkoi nurmikentän yli kasarmille ja pääsi omaan punkkaansa.

Räikkönen kuitenkin haettiin sängystään, ja hän muistelee puhaltaneensa alkometriin puolitoista promillea.

Seuraavana aamuna Räikkönen päätti lähteä luvatta omille teilleen ennen kuin tapaus olisi selvitetty, koska pelkäsi saavansa poistumiskieltoa ja joutuvansa jäämään pois tulossa olevasta kisasta. Räikkönen lähti rannalle ryyppäämään, vaikka Autourheilun kansallisesta keskusliitostakin soiteltiin hänen peräänsä.

Räikkönen soitti lopulta komppaniansa kapteenille ja sopi, että palaa kasarmille, jos hän pääsee seuraaviin kisoihin. Räikkönen muistaa saaneensa 20 päivää poistumiskieltoa, ja seuraavalla viikolla hänelle ilmoitettiin, ettei hän pääsisikään ajamaan kisaansa.

– Sanoin, että se oli sitten tässä, lopetan koko intin. Sanoin sille kapulle, että vitun kyrpä, kusetit mua, Räikkönen kertoo kirjassa.

Räikkönen joutui jakamaan soppaa polkupyörämarssin osallistujille, mutta yllättäen sotilaspoliisin auto tulikin hakemaan hänet ja hän pääsi kisaan.

– Ne kysyi, että milloin kisat loppuu. Kerroin, että varmaan tiistaina, vaikka mä tiesin että maanantaina. Olin sitten yhden päivän siinä välissä himassa. Mä voitin sen kisan, Räikkönen kertoo.

Räikkönen kertoo kirjassa myös laajemmin suhteestaan tupakkaan ja alkoholiin.

– Olen mä junnuna polttanut pari vuotta, mutta en vakituisesti uran aikana. Paitsi aika paljon kännissä on tullut vedettyä, ja olenhan mä ollut aika usein kännissä, Räikkönen kertoo.

– Kyllä mä olen juonut vitusti ottaen huomioon, että olen kilpakuski. Varmaan olen vetänyt niiden kaikkien edestä ja monta kertaa. Mutta ei mulla ole enää sellaista tilannetta, että odottaisin juomista kauden jälkeen. En mä odota, että sitten kun ura loppuu, niin voi vetää viinaa. Kyllä mä olen vetänyt niin tappiin, ettei enää tarvitse.

Selvittämätön riita jäi painamaan Räikköstä isän kuoltua

Kimi Räikkösenisä Matti kuoli joulun 2010 alla 56-vuotiaana, kun formulamestari oli 31-vuotias. Matti Räikkönen oli jäänyt mökillä nukkumaan alakerran sohvalle, ja aamulla Paula-vaimo löysi hänet lattialta.

Matti Räikkönen vietiin ambulanssilla Töölön sairaalaan, jossa hänellä todettiin aivoverenvuoto.

– Aluksi mä vain makasin kotona ja nukuin ja itkin. Mutta sitten me lähdettiin Tahkolle uudeksivuodeksi. Ensin mä en olisi halunnut lähteä, en halunnut nähdä ketään, mutta me lähdettiin kuitenkin. Ehkä ihan hyvä, että lähdettiin, Räikkönen kertoo uutuuskirjassa.

Kimi Räikkönen oli isänsä viimeisenä mökkiyönä silloisen vaimonsa Jenni Dahlmanin kanssa omalla mökillään, vain parinsadan metrin päässä vanhempiensa mökistä.

Kimi Räikkönen oli riidellyt isänsä kanssa hiukan ennen tämän kuolemaa. Hän sanoo riidan kaivelevan mieltään ”varmaan aina”.

– Ei ikinä saisi jäädä riita selvittämättä ennen kuolemaa. Ja niin siinä just kävi. Niin kuin monissa elokuvissa. Sen riidan takia se oli paskamainen homma. Lähinnä mua vitutti, että se dokasi aika paljon. Mua vitutti, ettei se voinut lopettaa sitä. Ja se riitä syntyi, kun se oli jonkun frendinsä kanssa ampunut savikiekkoja, juonut ja ammuskellut. Mulla meni hermot siihen, Räikkönen kertoo.

