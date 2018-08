Vaalibudjettiin ei ole varaa

Valtiovarainministeriö aloittaa ensi vuoden talousarvion valmistelun. Ministeriön omat budjettineuvottelut on tarkoitus käydä tiistaina ja keskiviikkona, ja budjettiehdotus julkaistaan loppuviikolla.

Koko hallitus pääsee käsittelemään talousarviota perinteisessä budjettiriihessä elokuun lopulla, mutta jo sitä ennen eduskuntaryhmät ja ministeriöt käyvät omia budjettikeskustelua.

Budjettia päästään nyt laatimaan hyvässä taloustilanteessa. Lisäksi budjetin tekoon on tavallista kovemmat poliittiset paineet, kun ensi keväänä käydään eduskuntavaalit.

Nousukausi ja edessä oleva vaalivuosi voivat näkyä ensi vuoden talousarvion käsikirjoituksessa ja myös budjetin sisällössä. Pitkään jatkuneen kulukuurin jälkeen olisi poliittisesti houkuttelevaa antaa löysempi budjetti.

Vaalibudjettiin ei kuitenkaan ole varaa. Vaikka työllisyys on kohentunut, ei kestävyysvajetta ole vielä taitettu eikä valtion velkaantumista lopetettu. Nousukaudella on järkevämpää kerätä puskureita kuin harjoittaa elvyttävää talouspolitiikkaa.

Hyvä taloudellinen tilanne antaa kuitenkin pelivaraa talousarvion kokoamiseen. Yleisen veroalen sijaan on syytä miettiä ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi rakenteelliseen työttömyyteen.

Palkansaajien verotuksen kiristämiseen ei myöskään ole tarvetta. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) totesi keväällä, että kiky-kompensaatio pitää tehdä myös vuodelle 2019. Jotta ansiotulojen verotus ei kiristyisi, tarvitaan Orpon mukaan noin 300 miljoonan euron kevennys ansiotuloverotukseen.

Verotuksen keventämisestä on budjettiriihessä helppo sopia. Vaikeaksi tehtävä muuttuu, kun pitää päättää, millä keinoilla esimerkiksi Orpon mainitsema ensi vuoden budjetin ansiotuloverotuksen kevennys kompensoidaan.

Suuri yllätys ei olisi, jos tasapainoa haettaisiin välillisiä veroja, haittaveroja tai ympäristöveroja kiristämällä.

Vaalivuosi ja hyvä talouskasvu voivat tuoda budjettikeskusteluun yllättäviä elementtejä. Jos ei heti budjettiriihessä, niin viimeistään eduskunnan käsittelyssä.