Vaisu maanantai suomalaisilla Berliinissä – kaikki viisi urheilijaa jäivät karsintoihin

Suomen Kristian Pulli ja Kristian Bäck eivät yltäneet pituushypyn EM-finaaliin. Pulli oli Berliinin pituuskarsinnassa oman ryhmänsä kahdeksas ja Bäck kymmenes. Pulli hyppäsi parhaallaan 768 ja Bäck 761.

Pullin kokonaissijoitus oli 16:s ja Bäckin 20:s. Bäckin valmentaja Mikael Bäck totesi karsinnan jälkeen Ylen tv-haastattelussa, että he tekevät protestin. Bäckin mukaan hänen suojattinsa paras hyppy oli pidempi kuin mitä mittaustulos ilmoitti.

Myöhemmin Bäckin taustajoukot kertoivat Ylelle jättäneensä protestin tekemättä tutkittuaan hyppyä jälkikäteen. Karsinnan ykkönen oli Kreikan Miltiadis Tentoglou tuloksella 815.

Liipola sortui voimailuun, Söderberg kuumeeseen

Suomalaisten moukarimiesten kilpailumatka Berliiniin oli alusta loppuun ankea. Henri Liipola yritti selvitä uransa ensimmäisestä arvokisakarsinnasta riuhtomalla, ja kuume tiristi voimat kokeneesta David Söderbergistä.

Liipola oli karsinnassa 20:s tuloksella 71,34 ja Söderberg 28:s heikolla 69,18 metrin tuloksella. Viimeinen finaalipaikka heltisi tuloksella 73,19, joten se oli molempien suomalaisten ulottuvilla.

– Kilpailusta tuli voiman kanssa runttausta. Ei tullut rentoja eikä nopeita suorituksia, Liipola tunnusti virheensä.

– On aina vaikea uskoa, että moukari menee rennosti pitkälle. Sitä vain haluaa kokeilla voimalla.

Liipola löysi ainoan lohdun siitä, että hän kukisti Ruotsin Anders Erikssonin, joka oli karsinnassa 27:s.

– Voitin naapurin, mutta kyllä tämä harmittaa. Ehkä eniten sen takia, että seuraavaan yritykseen arvokisoissa on taas niin pitkä aika, Liipola huokaisi.

Kuumepäivä osui karsintaan

Söderberg on kärsinyt kesän ajan selvittämättömästä virustaudista. EM-paikka heltisi viime hetkellä, kun terve päivä osui oikeaan hetkeen. EM-karsinnassa hän kilpaili taas sairaana.

– Oli kuumetta. Tunsin sen, mutten viitsinyt mitata, Söderberg kertoi.

– Kuumejaksoja on ollut aika-ajoin, ja se on noussut aina 37-38 asteeseen. Tätä ennen viimeksi viime viikon tiistaina.

Söderberg onnistui ensimmäisessä heitossaan teknisesti, mutta voimat eivät riittäneet pidempään kaareen.

– Heitossa ei ollut tehoja.

Seuraavaksi Söderberg yrittää taas selvittää, mikä kehossa piiputtaa.

– Katsotaan, mitä lääkärit lopulta löytävät, Söderberg sanoi.

Kangas jäi vaisulla tuloksella kuulakarsintaan

Arttu Kangas karsiutui kuulantyönnön finaalista. Kangas ylsi karsinnassa tulokseen 18,17 ja jäi kauas finaalipaikasta.

Tällä kaudella tekniikkamurheiden kanssa paininut Kangas ei saanut kahdella ensimmäisellä työnnöllään tulosta aikaan. Kolmas yritys tuotti tuloksen, muttei vienyt suomalaista loppukilpailuun.

Karsinnan ykkönen oli Saksan David Storl tuloksella 20,63. Kroatian Stipe Zunic jäi hänestä kaksi senttiä ja oli toinen.

STT

Kuvat: