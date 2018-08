Valokuvat ovat Veturitallin valtti

Salon taidemuseo Veturitallin vetäjä vaihtuu. Nyt odotetaan mielenkiinnolla, miten vaihdos vaikuttaa museon näyttelytoimintaan.

Laura Luostarinen on jo jäänyt eläkkeelle. Uusi johtaja Susanna Luojus aloittaa lokakuussa. Salolainen Luojus on rakentanut Amos Anderssonin taidemuseon näyttelypäällikkönä Helsinkiin uutta Amos Rex -taidemuseota, joka avataan elokuun lopussa.

Laura Luostarinen johti Veturitallia kuusitoista vuotta. Se profiloitui hänen aikanaan korkeatasoisen valokuvataiteen esittäjänä.

Vuonna 1998 avatun Veturitallin kolme suosituinta näyttelyä ovat olleet nimenomaan valokuvanäyttelyitä. Nick Brandt veti taidemuseoon ennätyksellisesti yli 30 000 kävijää vuonna 2015. Elliot Erwitin helmikuussa päättyneessä näyttelyssä yli 12 000 kävijää, ja Heikki Willamon töitä kävi viime vuonna katsomassa yli 11 000 valokuvasta kiinnostunutta.

Parhaillaan Veturitallissa on esillä Herb Rittsin töitä, joita Luostarinen on halunnut saada esille koko Salossa olonsa ajan.

Myös muulle kuvataiteelle kuin valokuvalle on ollut tilaa, ja pilttuissa on esitelty paikallisiakin tekijöitä, joiden teoksia löytyy muun muassa museon omista kokoelmista.

Seuraava, syyskuun lopussa avattava iso näyttely on taidemaalari Nanna Suden retrospektiivi.

Susanna Luojus ei Salon Seudun Sanomien haastattelussa ottanut vielä kantaa valokuvanäyttelyiden tulevaisuuteen. Hänellä ei kuitenkaan ole valokuvaan samanlaista suhdetta kuin edeltäjällään.

Haastattelussa Luojus sanoi varsin yleisellä tasolla, että museoilla on oma perustehtävänsä taiteen vaalijoina, mutta niiden pitää myös vastata maailman muuttumisen tuomiin haasteisiin.

Näyttelyissä Luojuksen linja alkaa näkyä vasta vuonna 2020. Ensi vuosi jää Veturitallissa tyngäksi, sillä museo menee tammikuussa kiinni kolmeksi kuukaudeksi huoltokorjausten takia.

Jokainen johtaja luo oman linjansa, mutta juuri kansainväliset valokuvanäyttelyt ovat tehneet Salon taidemuseosta valtakunnallisesti kiinnostavan.

Tätä perintöä ei kannata hukata. Vahva valokuvapohja voi myös helpottaa uuden johtajan työtä.