Valtiovarainministeriö julkaisee budjettiehdotuksensa ja lähettää sen ministeriöille

Valtiovarainministeriö (VM) julkaisee tänään ehdotuksensa ensi vuoden talousarvioksi ja lähettää sen muille ministeriöille. Eilen pitämässään tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) valotti ehdotusta, joka ei pitänyt sisällään suuria yllätyksiä.

Suomen talous kasvaa vahvasti, mutta budjettiehdotus ensi vuodelle on 1,7 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 109 miljardiin euroon. Julkisen talouden velkaantuneisuus on taittunut, ja sen odotetaan laskevan alle 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

– Kaikilla mittareilla mennään oikeaan suuntaan, ja talouskasvu on edelleen hyvin vahvaa, sanoi valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Orpo sanoi, ettei kuitenkaan saa huokaista helpotuksesta. Haasteena hänen mukaansa on muun muassa talouskasvun hidastuminen. Talous kasvaa kansantalousosaston ennusteen mukaan tänä vuonna vielä kolme prosenttia, mutta seuraavaksi vuodeksi kasvun ennustetaan olevan kaksi prosenttia, Orpo sanoi.

– Kasvu on selvästi hidastumassa ja se on näitä meidän huolenaiheita.

Veropäätökset kuun loppuun, lisäyksiä niukasti

Isoja linjauksia esimerkiksi veroista ei ministeriön ehdotus sisältänyt, vaan ne jäävät odotetusti loppukuun budjettiriiheen päätettäväksi. Orpon mukaan isoin veroratkaisu on ansiotuloverotuksen alentaminen.

– Tavoite on, että kenenkään ansiotuloverotus ei kiristy, koskee siis myös eläkeläisiä.

Veronkevennysten myötä tehdään kiristyksiä toisaalle. Orpon mukaan kiristää voisi haitta- ja ympäristöveroja, mutta hän ei avannut tarkemmin mitä. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa eri energiamuotojen verot.

Lisämenoja ministeriö ehdottaa niukasti.

– Varsinaiset isoimmat lisäykset, niitä oli kaksi: Helsinki-Vantaan lentokentälle 1,85 miljoonaa ja rokotusohjelmaan miljoona, Orpo sanoi.

Ehdotetulla lisärahalla influenssarokotus halutaan tarjota jatkossa lapsille puolivuotiaista kuusivuotiaiksi. Helsinki-Vantaan lentokentälle kohdistuva lisäys menisi Rajavartiolaitoksen toimintaan, koska ulkorajaliikenne on kasvanut lentokentällä odotettua enemmän.

