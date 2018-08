Vankilassa istuva Lula rekisteröityi presidenttiehdokkaaksi Brasiliassa

Brasilian entinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva rekisteröityi keskiviikkona virallisesti ehdokkaaksi lokakuussa pidettäviin presidentinvaaleihin. Asiasta kertoi hänen puolueensa verkkosivuillaan.

Brasiliaa vuosina 2003-2011 hallinnut Lula istuu parhaillaan vankilassa 12 vuoden tuomiota korruptiosta, minkä takia hänet todennäköisesti suljetaan pois vaaleista. Työväenpuolueen mukaan Lula on oikeusmurhan uhri, ja puolue on vannonut palauttavansa hänet virkaan.

Vaalituomioistuimen on määrä tehdä 17. syyskuuta päätöksensä mennessä siitä, saako Lula olla ehdolla vaaleissa.

Lula sai vankeustuomionsa lahjuksen ottamisesta. Rakennusalan yritys oli lahjoittanut hänelle luksusasunnon meren rannalta saadakseen valtiolta rakennusurakoita.

STT

