Vapaaehtoistyö kaipaa tukihenkilöitä

MannerheiminLastensuojeluliiton kaveri- ja perhekummitoiminta tarvitsee tukihenkilöitä, joille tarjotaan koulutusta ja perehdytystä tehtäviin. Ohikulkijoita lähestyttiin Salossa Plazan edessä ruusuja jakamalla. Sata ruusua jaettiin, mutta koukuttavatko ruusut ihmisiä pysähtymään ja miettimään, voisiko heistä olla vapaaehtoistyöntekijäksi?

– Olet tärkeä -tempauksen on tarkoitus herättää hyvää mieltä. Emme välttämättä pyri värväämään kadulla tukihenkilöitä, mutta jalkautuminen on paras keino lähestyä ihmisiä kasvokkain ja saada ihmiset pysähtymään, sanoo vapaaehtoistyön koordinaattoriMLL:n Varsinais-Suomen piiristä. Myös Facebook on nykypäivän keino lähestyä ihmisiä.

– Tarvetta on parillekymmenelle vapaaehtoiselle tukihenkilötoimintaan Saloon. Tempauksen ansiosta joku voi jäädä miettimään asiaa, vaikka ei olisikaan heti valmis lähtemään mukaan tukihenkilöksi. Sitoutuminen asiaan vaatii yleensä aikaa.